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Будет жарко и солнечно: ростовчан ждет знойная рабочая неделя
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Будет жарко и солнечно: ростовчан ждет знойная рабочая неделя 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
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В донской столице на этой неделе синоптики обещают солнечные дни. Ростовчанам стоить спрятать зонтики и достать летние шляпки. Похолодания в будни не предвидится. С понедельника по пятницу среднесуточная температура воздуха составит +33 градуса.
В понедельник, 30 июля, столбики термометров поднимутся днем до отметки +33…+34 °C. К вечеру температура понизится лишь до +29 °C. Прогнозируется также кратковременный дождь. Ветер будет западный 2–3 метра в секунду.
Во вторник, 31 июля, синоптики не прогнозируют существенных изменений. Погода будет также жаркой и малооблачной. Воздух прогреется до +32…+34 °C, а вот ветер усилится до 4–6 метров в секунду. — Утром и днем, в среду, 1 августа, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит +32… +34 градуса °C, — сообщает сервис «Яндекс. Погода». —Вечером столбики термометров опустятся до +27 °C. Максимальная скорость ветра составит 6–7 метров в секунду. Ночью температура продержится на уровне +23… +25 °C.
В четверг, 2 августа, синоптики также не прогнозируют дождей. Днем температура воздуха составит +34 °C а, ночью +25 °C. Целый день будет ясно и безоблачно. В пятницу, 3 августа, будет так же жарко, как и в начале недели: +34 °C. Небо будет облачным с прояснениями. Ростовчан порадует умеренный ветер 3–5 метров в секунду.
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