«Варварская держава»: что Маркс и Энгельс писали о России

В сетевых баталиях вокруг СССР часто в ход идут фейковые цитаты из сочинений классиков советской идеологии: Маркса , Энгельса, Ленина и Сталина. «Рекордсменом» по части выдуманных и часто шокирующих своей жестокостью высказываний является Лев Троцкий . Всему виной тот факт, что все труды первых четырех вождей были изданы в формате «Полное собрание сочинений» и легко доступны в интернете, а работы и записи выступлений Троцкого, напротив, долгие годы были под запретом.

Тем не менее, в даже в «Полном собрании сочинений Карла Маркса и Фридриха Энгельса полным-полно самых резких высказываний о России, русском народе и славянах вообще. »Ридус» решил составить небольшой цитатник, с точным указанием на источник — по московскому изданию 1960 года.

— Бесстыдное одобрение, притворное сочувствие или идиотское равнодушие, с которым высшие классы Европы смотрели на то, как Россия завладевает горными крепостями Кавказа и умерщвляет героическую Польшу, огромные и не встречавшие никакого сопротивления захваты этой варварской державы, голова которой в Санкт-Петербурге, а руки во всех кабинетах Европы, указали рабочему классу на его обязанность — самому овладеть тайнами международной политики, следить за дипломатической деятельностью своих правительств и в случае необходимости противодействовать ей всеми средствами, имеющимися в его распоряжении (К. Маркс, том 16, стр. 11).

— Петр Великий варварством победил русское варварство (К. Маркс, том 16, стр. 30).

— Славянские народы находятся на самых различных ступенях цивилизации, начиная с довольно высоко развитой (благодаря немцам) современной промышленности и культуры Богемии и кончая почти кочевым варварством хорватов и болгар; поэтому в действительности все эти нации имеют самые противоположные интересы. В действительности славянский язык этих десяти-двенадцати наций состоит из такого же числа диалектов, которые большей частью непонятны друг для друга и могут быть даже сведены к различным основным группам (чешская, иллирийская, сербо-болгарская); вследствие полного пренебрежения к литературе, из-за некультурности большинства этих пародов эти диалекты превратились в настоящий простонародный говор и, за немногими исключениями, всегда имели над собой в качестве литературного языка какой-нибудь чужой, неславянский язык. Таким образом, панславистское единство — это либо чистая фантазия, либо, — русский кнут (К. Маркс, Ф. Энгельс, том 5, стр. 182).

— Что же касается России, то ее можно упомянуть лишь как владелицу громадного количества украденной собственности, которую ей придется отдать назад в день расплаты (Ф. Энгельс, том 16, стр. 160).

— Что было с Россией в те времена, когда путем объединения с Литвой образовалось старое польское государство? Она находилась тогда под пятой монгольского завоевателя, которого поляки и германцы за 150 лет до того совместными усилиями прогнали назад к востоку, за Днепр. Лишь после долгой борьбы великие князья московские сбросили, наконец, монгольское иго и приступили к объединению многочисленных княжеств Великороссии в единое государство. Но этот успех, казалось, только увеличил их честолюбие. Едва только Константинополь попал в руки турок, как великий князь московский вписал в свой герб двуглавого орла византийских императоров, объявив себя таким образом их преемником и мстителем в будущем; с тех пор, как известно, русские стремились завоевать Царьград, царский город, как они называют Константинополь на своем языке (Ф. Энгельс, том 16, стр. 164).

— Даже в совершенно варварских странах буржуазия делает успехи. В России развитие промышленности идет гигантскими шагами и даже бояр все более и более превращает в буржуа (Ф. Энгельс, том 4, стр. 468).

— Россия всегда знала, как важно по возможности иметь на своей стороне общественное мнение, и она не преминула тоже заполучить его. Двор Екатерины II превратился в штаб-квартиру тогдашних просвещенных людей, особенно французов; императрица и ее двор исповедовали самые просвещенные принципы, и ей настолько удалось ввести в заблуждение общественное мнение, что Вольтер и многие другие воспевали «северную Семирамиду» и провозглашали Россию самой прогрессивной страной в мире, отечеством либеральных принципов, поборником религиозной терпимости (Ф. Энгельс, том 16, стр. 164).

— По признанию ее официального историка Карамзина, неизменной остается политика России. Ее методы, ее тактика, ее приемы могут изменяться, но путеводная звезда этой политики — мировое господство, остается неизменной. Только изворотливое правительство, господствующее над массами варваров, может в настоящее время замышлять подобные планы. Как писал об этом Александру I во время Венского конгресса Поццо-диБорго, самый крупный русский дипломат нового времени, Польша является важнейшим орудием осуществления русских притязаний на мировое господство, но она вместе с тем остается непреодолимым препятствием до тех пор, пока поляк, утомленный бесконечными изменами Европы, не превратится в страшный бич в руках московита (К. Маркс, том 16, стр. 206).

— Петр I однажды воскликнул, что для завоевания мира московитам не хватает только души (К. Маркс, том 16, стр. 207).

— Что касается освобождения крепостных крестьян в России, то оно избавило верховную правительственную власть от противодействия, какое могли оказывать ее централизаторской деятельности дворяне. Оно создало широкие возможности для вербовки в свою армию, подорвало общинную собственность русских крестьян, разъединило их и укрепило их веру в царя-батюшку. Оно не очистило их от азиатского варварства, ибо цивилизация создается веками. Всякая попытка поднять их моральный уровень карается, как преступление. Достаточно вам лишь напомнить о правительственных репрессиях против обществ трезвости, которые стремились спасти московита от того, что Фейербах называет материальной субстанцией его религии, то есть от водки. Неизвестно, какие последствия в будущем повлечет за собой освобождение крестьян, сегодня же очевидно, что оно увеличило наличные силы царя (К. Маркс, том 16, стр. 207).

— Существование такой державы, как Россия, уже дает основание всем другим странам сохранять свои армии (К. Маркс, том 16, стр. 556).

— Мы знаем теперь, где сконцентрированы враги революции: в России и в славянских областях Австрии; и никакие фразы и указания на неопределенное демократическое будущее этих стран не помешают нам относиться к нашим врагам, как к врагам (К. Маркс, Ф. Энгельс, том 5, стр. 306).

Нужно учитывать, что основоположники марксизма рассматривали народы Европы и политику современных им государств через призму своей классовой теории. Когда Маркс и Энгельс находились в расцвете творческих сил, в центральной части Российской империи еще существовали крепостные порядки, а рабочее движение и демократические процессы были заметны лишь на ее западных окраинах, что и определяло отношение классиков к российской действительности.

Нет никаких сомнений в том, что если бы Маркс и Энгельс прожили на четверть века дольше, и застали Революцию 1905 года, они были бы в полном восторге и нахваливали бы русский рабочий класс изо всех сил. Из своего века царизм в России казался им бесконечным, а революционное движение безнадежным.