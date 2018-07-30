Начало рабочей недели в Омске будет холодным и дождливым

Июльская жара в Омске меняется на холодную погоду. Как сообщает сайт омского гидрометцентра, в понедельник, 30 июля, в областном центре ночью +9… +14°С, при прояснении до +4°, днём +17… +22°С. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с. Местами небольшой дождь, гроза.

Во вторник, 31 июля, местами небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура ночью +7… +12°С, днём +19… +24°С.

Последний летний месяц начнётся с более высокой температуры. Так, 1 августа ночью местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с. Температура +10… +15°С. Днём небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ветер западный 5-10 м/с. Температура +21… +26°С, по северу до +16°С.