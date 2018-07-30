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Облачно, ветер северный: в последние дни июля на Среднем Урале будет умеренно тепло
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Облачно, ветер северный: в последние дни июля на Среднем Урале будет умеренно тепло 

e1.ru 36 минут назад
Фото: e1.ru
Жара покинула Средний Урал. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в регионе установится умеренно теплая погода. Относительно прохладно будет только ночью: в некоторых районах области столбики термометров опустятся до 7–8°С.
В столице Среднего Урала будет чуть теплее. Обильных осадков не ожидается. Подробный прогноз погоды в Екатеринбурге на три дня:
Понедельник 30 июля: ночью облачно с прояснениями, небольшой дождь, днем переменная облачность, без осадков. Температура ночью 11–13°С, днем 20–22°С. Ветер северо-восточный 4–9 м/с.
Вторник, 31 июля: переменная облачность, без осадков. Ночью 10–12°С, днем 20–22°С. Ветер северный, северо-западный 3–8 м/с.
Среда, 1 августа: ночью переменная облачность, без существенных осадков, днем облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура в ночные часы 13–15°С, в дневное время 23–25°С. Ветер северный 4–9 м/с.
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