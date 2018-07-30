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Наступившая неделя в Красноярске будет прохладной и дождливой
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Наступившая неделя в Красноярске будет прохладной и дождливой 

АиФ Красноярск 28 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Погода наступившей недели в Красноярске будет прохладной и дождливой.
По данным красноярского Гидрометцентра холоднее всего будет в понедельник, 30 июля. Днем ожидается всего +16°С и дождь. Ночью температура опустится до +12°С. 31 июля потеплеет до +20°С, 1 августа — до +21°С. А вот ночи, наоборот, станут более холодными: +7… +9°С. Дожди ненадолго прекратятся. Снова осадки выпадут в четверг, 2 августа. В этот день столбик термометра поднимется до +23°С. В пятницу днем будет +20°С.
В следующие выходные особых изменений погоды не будет — ожидается такая же прохладная дождливая погода.
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