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Россияне пожелали подольше оставлять россиянок в декрете
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Россияне пожелали подольше оставлять россиянок в декрете 

Lenta.ru 29 минут назад
Фото: Макс Ветров / РИА Новости
Более 70 процентов мужчин считают, что женщины должны выходить из декретного отпуска как можно позже. Среди женщин такого мнения придерживаются 64 процента. Об этом РИА Новости рассказали эксперты.
По данным соцопроса, почти треть россиянок (28 процентов) возвращаются к работе через полтора года после рождения ребенка. К тому времени, когда сыну или дочери исполняется три года, заняты почти все матери (90 процентов).
Большинство выходят на полный рабочий день (82,5 процентов).
Научный сотрудник лаборатории исследований демографии и миграции Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Екатерина Третьякова отметила, что в зарубежных странах оплачиваемый декретный отпуск короче.
«К странам с длительным декретным отпуском можно отнести скандинавские страны: в Швеции отпуск продолжается 1,4 года, покрытие — 80 процентов от размера зарплаты, в Норвегии — 10,5 месяца, 100 процентов зарплаты. Однако в других странах длительность отпуска существенно ниже и составляет около трех-четырех месяцев. Короткий срок отпуска компенсируется размером пособия, которое в большинстве стран составляет полный размер заработной платы», — пояснила она.
Сейчас, по данным Минфина, единовременное пособие при рождении ребенка в России составляет 16,8 тысячи рублей. Ежемесячное пособие — 3,1 тысячи для первого, 6,3 тысячи — для второго и последующих. По закону, сидеть в декрете женщине можно до трех лет.
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