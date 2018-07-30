Итоги пенсионных митингов: будет ли эффект?

Итоги пенсионных митингов: будет ли политический эффект?

Оренбурге, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде, Самаре, Махачкале, Казани, России прошла серия митингов против повышения пенсионного возраста. Акции состоялись в Барнауле Новосибирске и других городах.

Самыми массовыми предсказуемо оказались акции, прошедшие в столице. Официальные данные: численность митинга КПРФ — 6,5 тысячи человек, акция либертарианцев, по версии МВД, собрала 2,5 тысячи участников. По данным «Белого счетчика», на митинг коммунистов вышли 12 тысяч, либертарианцев — 6 тысяч.

На акции КПРФ обошлось без задержаний. У либертарианцев сразу после митинга в отделение отправились его ведущий и двое организаторов.

Кто бы ни оценивал численность, получилось, что коммунисты вывели на улицу вдвое больше людей, притом что в митинге, организованном Либертарианской партией, участие приняли также анархисты, «яблочники» и националисты. Шире у них была и повестка — не только пенсии, но также НДС и «пакет Яровой».

По возрастному составу акции субботы и воскресенья отличались разительно. У КПРФ — ядерный электорат, у сборной солянки под руководством либертарианцев в основном молодежь — но не школьники — и люди среднего возраста.

Валентина Александровна с митинга коммунистов давно на пенсии, но переживет за будущее других:

«У меня детей и внуков нет, я уже давно на пенсии. Но я пришла сюда за наших общих детей, внуков. Чтобы было благосостояние, чтобы народ поднялся».

Небезразлична судьба нового поколения и бездомному пенсионеру Сергею . К коммунистам он не пошел из принципа, а либертарианцем его можно назвать весьма условно или даже, скорее, в связи со сложившимися жизненными обстоятельствами.

— Я Сергей Кирсанов, бомж, Москва . Недавно отметил четверть века своего бомжевания, добиться ничего не смог. Мне 63 года скоро будет. Я получаю пенсию. У меня инвалидность, сумма 12 с чем-то тысяч. По московским меркам это мало, конечно.

— Работаете?

— Я пытаюсь немного, неофициально. Я не знаю, как нынешние подростки будут праздновать свою пенсию, если их не сегодня завтра сделают бомжами.

Уже не подростки, но еще молодежь была на обеих акциях. Очень уж эффектно на митинге КПРФ смотрелся лозунг против повышения пенсионного возраста, написанный на скейтборде.

А на воскресной акции внимание к себе привлек 19-летний студент истфака, стоявший на Сахарова в костюме панды с плакатом «Я здесь не за Путина и не за Навального, а за людей, которые ленятся отстаивать свои права»:

— Почему ленятся, я не понимаю. Мне очень стыдно за наших людей. Социальная реформа и повышение НДС отражается в первую очередь на малоимущих группах населения, а не на миллионерах. А пенсионная реформа — просто воровство денег.

— Что в пакете предложенных реформ вам кажется более опасным и несправедливым — повышение НДС или пенсионного возраста?

— Я бы даже назвал, наверное, «пакет Яровой».

По словам эксперта Института гуманитарно-политических исследований Владимира Слатинова, у граждан сейчас действительно масса поводов проявлять недовольство. То, что непопулярные идеи озвучиваются в сезон дач и отпусков, понятно. С поправкой на это политолог оценил возможный эффект от акций протеста, прошедших в Москве и регионах:

Владимир Слатинов , эксперт Института гуманитарно-политических исследований: «Численность этих митингов, в общем, впечатляет. Я думаю, все-таки власти ожидали меньшего. Эти и будущие протестные акции КПРФ и других системных и несистемных оппозиционеров станут определенным фактором, скорее всего, смягчения первого, наиболее жесткого варианта пенсионной реформы. Тем не менее мы видим, что они не настолько массовые, чтобы опрокинуть реформу».