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Принудительной госпитализацией займется прокуратура
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Принудительная госпитализация стала компетенцией прокуратуры 

Парламентская газета 9 часов назад
Фото: PIXABAY.COM
Право обращаться в суд с ходатайством о принудительной госпитализации граждан получили наряду с врачами прокуроры.
Соответствующий федеральный закон от 19 июля 2018 года № 213-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступил в силу сегодня, 30 июля.
Отныне, помимо руководителей медучреждений и их заместителей, административный иск в суд о недобровольной госпитализации россиян, страдающих психическими расстройствами или туберкулёзом, могут подать прокуроры.
Они и прежде обращались в судебные инстанции с такими ходатайствами, но положительный ответ получали в 93 процентах случаев.
Теперь прокурор также может вступать в судебный процесс и давать заключение по таким административным делам в случаях, предусмотренных не только Кодексом административного судопроизводства РФ, но и другими федеральными законами.
Кроме того, на медицинские организации возложена обязанность обеспечить участие принудительно госпитализированных граждан в судебных заседаниях, если к тому нет врачебных противопоказаний.
Авторами законодательной инициативы выступила группа депутатов Государственной Думы во главе с председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым и первым заместителем председателя Эрнестом Валеевым.
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