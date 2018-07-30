Гидрометцентр: Температура воды в реках Подмосковья достигает 24 градусов 

Температура воды в реках Московской области достигает 24 градусов, сообщили в Гидрометцентре России.
«Наступила кульминация лета. Можно в разумных пределах погреться на солнышке, чтобы восполнить запасы витамина D. Также следует помнить об опасности долгого пребывания под прямыми солнечными лучами и о необходимости вовремя перейти в тень. Самое время отдохнуть на пляжах, ведь температура воды в реках Московской области 21-24 градусов», — говорится в сообщении.
По прогнозам Гидрометцентра, в течение рабочей недели столичный регион будет находиться под влиянием антициклона, который обеспечит сухую и жаркую в дневные часы погоду, однако ночи будут немного более прохладными. В середине недели в Москве дневная температура составит 28-30 градусов, в Подмосковье — 25-30 градусов, при этом ночью ожидается от 11 до 17 градусов.