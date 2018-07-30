Гидрометцентр: Температура воды в реках Подмосковья достигает 24 градусов

Температура воды в реках Московской области достигает 24 градусов, сообщили в Гидрометцентре России.

«Наступила кульминация лета. Можно в разумных пределах погреться на солнышке, чтобы восполнить запасы витамина D. Также следует помнить об опасности долгого пребывания под прямыми солнечными лучами и о необходимости вовремя перейти в тень. Самое время отдохнуть на пляжах, ведь температура воды в реках Московской области 21-24 градусов», — говорится в сообщении.