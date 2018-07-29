Москвичам пообещали сильный ветер

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре 30 июля

"По прогнозу синоптиков (Росгидромет) на территории Москвы прогнозируется температура воздуха ночью с 29 июля на 30 июля 15-17 градусов тепла, в центре города до плюс 20 градусов. Днем 30 июля будет 24-26 градусов тепла. Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с", — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что опасных метеорологических явлений и неблагоприятных природных явлений в столице 30 июля не ожидается.