Появилась карта заказных убийств в «бандитском» Петербурге

В интернете появилась карта заказных убийств бизнесменов в «бандитском» Петербурге

Ее автор, бильд-редактор газеты «Деловой Петербург» Андрей Дорожный, сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что при составлении карты убийств использовал исследование, которое в 2005 году провел журналист издания «Петербургский предприниматель», проанализировавший все сообщения федеральных и петербургских СМИ о подобного рода инцидентах.

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Дорожный нанес на карту заказные убийства предпринимателей, произошедшие в Санкт-Петербурге с 1992 по 2005 годы. Так, в список попали убийство директора ТОО «Глинт» у крематория на поле совхоза «Ручьи» или, например, расправа при помощи арматуры с генеральным директором «Стройтехмонтажа» Александром Матлаховым на Приморском шоссе, дом 270.

По словам автора карты, чаще всего петербургских бизнесменов убивали у офисов и подъездов, но иногда в бане или в центре города.