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Российские подростки встревожили диетологов
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Россияне массово набирают вес 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
В России резко выросло количество подростков, страдающих ожирением. О пугающей тенденции рассказала главный внештатный специалист-диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
По данным Минздрава, в 2017 году в стране насчитывалось 2 млн россиян (1,3% от населения страны) с диагностированным ожирением. В в 35 из 85 регионов страны число людей, страдающих ожирением, за год увеличилось более чем на 10%.
«Мы видим рост числа людей с ожирением во всех возрастных группах: и взрослых, и детей. Но самая неблагоприятная ситуация — это среди подростков. Число подростков, имеющих избыточную массу тела и ожирение, резко растёт. И это самая пугающая тенденция», — сказала Стародубова.
Вместе с тем она отметила, что в Москве ведется большая работа по пропаганде здорового образа жизни.
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