Российские подростки встревожили диетологов

Россияне массово набирают вес

По данным Минздрава, в 2017 году в стране насчитывалось 2 млн россиян (1,3% от населения страны) с диагностированным ожирением. В в 35 из 85 регионов страны число людей, страдающих ожирением, за год увеличилось более чем на 10%.

«Мы видим рост числа людей с ожирением во всех возрастных группах: и взрослых, и детей. Но самая неблагоприятная ситуация — это среди подростков. Число подростков, имеющих избыточную массу тела и ожирение, резко растёт. И это самая пугающая тенденция», — сказала Стародубова.

Вместе с тем она отметила, что в Москве ведется большая работа по пропаганде здорового образа жизни.