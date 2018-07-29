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Православный фестиваль завершает свою работу
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Православный фестиваль завершает свою работу 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
На состязание приехали исполнители и народные коллективы из 23 малых городов и 37 сельских поселений 21 региона России
В воскресенье, 29 июля, завершается Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София», который проходит на территории храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.
— Это событие проходит уже в четвертый раз, — рассказывает заместитель руководителя Департамента национальной политики Правительства столицы Константин Блаженов. — И традиционно Москва гостеприимно принимает таланты из глубинки. Ведь на состязание приехали исполнители и народные коллективы из 23 малых городов и 37 сельских поселений 21 региона России. В этом году фестиваль совпал с празднованием 1030-летия Крещения Руси, и это придает ему особую значимость.
По традиции, мероприятие началось с пресс-конференции, на которой были озвучены основные этапы становления этого относительно молодого конкурса, постепенно набирающего силу. А затем два дня звучали произведения, которые поразили публику вокальным мастерством. На территории храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках были расставлены лавки для зрителей, и послушать коллективы смогли не только прихожане храма, но и любой прохожий.
Когда народный фольклорный ансамбль «Вьюница» из города Александрова Владимирской области а капелла исполнял «Молитву» на слова Бехтеева, стояла тишина.
— У меня мурашки бежали по коже от таких голосов, — признается одна из зрителей Светлана Суслова. — Это таланты, которых надо поддерживать. Прекрасно, что устроили такой фестиваль. Жаль, что я узнала о нем только в этом году. Не пожалела, что выкроила время, чтобы сюда приехать. Теперь буду делать это ежегодно, чтобы послушать таланты из глубинки.
А лауреатами стали фольклорный ансамбль «Хутор Духовской» из города Нововоронеж Воронежской области, ансамбль «Виноград» из города Новомосковск Тульской области и многие другие.
— Я очень рада, что оценили мое выступление и я стала лауреатом на Православном фестивале, да еще в самом центре нашей столицы, — рассказывает Елена Шигина, приехавшая из районного центра Пильна Нижегородской области. Для меня это большая честь.
Фестиваль закрывается 29 июля, праздничным концертом с участием народных артистов России Владимира Маторина и Юрия Розума. Его посвятили празднованию 1030-летия Крещения Руси.
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