Вся неделя в Омске будет холодной

Новая рабочая неделя началась с похолодания. Температура на улице опустилась до +14 градусов, а небо затянуло тучами. Из-за смены циклонов горожанам придется наблюдать такую погоду всю неделю.

Сегодня, 30 июля, днем может потеплеть лишь до +22. Во вторник обещают небольшой дождь, туман. Ночью температура составит +7…+12 градусов тепла. Днем воздух максимум прогреется до + 24.

А вот после 1 августа, по прогнозам синоптиков, в Омске еще больше похолодает. До конца недели будет стоять прохладная погода с дождями.

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