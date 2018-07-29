Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель

Захарова рассказала о написании песни для Кати Лель

«Меня спрашивают, правда ли я написала текст песни Кати Лель «Сполна». И нет, и да. История удивительная. Собственно, других у меня не бывает. Я не была с ней знакома раньше. Случайно пересеклись, потом встретились и разговорились. Она рассказывала о своей жизни, переживаниях, чувствах. Такое впечатление, что для неё наступил момент истины, когда нужно выговориться незнакомцу, посмотреть на себя со стороны его глазами и начать жить если не заново, то перевернув прочитанную страницу», — поделилась Захарова.

Этот разговор на нее так подействовал, что в итоге после бессонной ночи Захарова записала текст, строчки из которого вошли в песню.