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Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
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Захарова рассказала о написании песни для Кати Лель 

Рамблер 57 минут назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала на своей странице в Facebook, как случайная встреча и откровенный разговор с певицей Катей Лель, увенчались написанием текста песни.
«Меня спрашивают, правда ли я написала текст песни Кати Лель «Сполна». И нет, и да. История удивительная. Собственно, других у меня не бывает. Я не была с ней знакома раньше. Случайно пересеклись, потом встретились и разговорились. Она рассказывала о своей жизни, переживаниях, чувствах. Такое впечатление, что для неё наступил момент истины, когда нужно выговориться незнакомцу, посмотреть на себя со стороны его глазами и начать жить если не заново, то перевернув прочитанную страницу», — поделилась Захарова.
Этот разговор на нее так подействовал, что в итоге после бессонной ночи Захарова записала текст, строчки из которого вошли в песню.
«Здорово! Благодарю тебя за всё, Машенька! Спасибо, что ты есть!» — отозвалась в комментариях Катя Лель.
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