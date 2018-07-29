Морской котик сбежал из России в Грузию

Сбежавшего из дельфинария Анапы морского котика обнаружили на побережье в Грузии

Дрессированный морской котик по имени Миша, пропавший два года назад из дельфинария российского города Анапа Краснодарский край ), обнаружен в южной части черноморского побережья Грузии . Об этом сообщила в воскресенье тбилисская телекомпания "Имеди".

Руководитель департамента рыболовства и мониторинга Черного моря Национального агентства окружающей среды Грузии Арчил Гучманидзе подтвердил эти сообщения. "Морской котик Миша, сбежавший более двух лет назад из дельфинария Анапы, замечен на черноморском побережье Грузии", — сказал он в интервью телекомпании "Имеди" в воскресенье. По его словам, "28 июля котик Миша находился в районе озера Палиастоми (около грузинского порта Поти — прим. ТАСС ), затем он был замечен в районе города Кобулети , вскоре он может появиться около города Батуми ".

Специалист рекомендовал не вступать в контакт с животным "во избежание каких-либо эксцессов", так как котик более двух лет жил в дикой природе.

Дрессированный морской котик по имени Миша родился и более года жил в дельфинарии Анапы, откуда исчез во время шторма. Сотрудники дельфинария полагали, что его нет в живых, так как он не умел добывать пищу. Но Миша выжил в Черном море, подрос, окреп. Его замечали в разных частях побережья Черного моря (в районе Сочи и южнее), затем в районе грузинского порта Поти на Черном море.

Сейчас Миша, по подтвержденным специалистами данным, находится южнее Поти, в районе города Кобулети. В ближайшие дни, как предполагается, он появится в районе Батуми.