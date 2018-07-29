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Умер Яков Лондон
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Умер Яков Лондон 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
В Новосибирске ночью 29 июля в возрасте 54 лет умер тележурналист и политик Яков Лондон. Он скончался в реанимации в результате продолжительной тяжелой болезни, пишет "Российская газета".
Издание отмечает, что Лондон был одним из основателей независимого телевидения в Новосибирске (НТН) в 1992 году, а в 1994 году создал региональную коммерческую телекомпанию NTSC. В 1999 году он стал председателем ГТРК "Новосибирск".
Также сообщается, что в 1998 году на Лондона было совершено покушение. В журналиста несколько раз выстрелили, и из-за ранений он всю оставшуюся жизнь был вынужден передвигаться на инвалидной коляске.
В 2004 году Лондон принял участие в выборах мэра Новосибирска, для чего ему пришлось оставить пост главы ГТРК "Новосибирск". Он уступил во втором туре Владимиру Городецкому.
По данным НДН. Инфо, похороны Якова Лондона пройдут 30 июля.
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