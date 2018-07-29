Сотрудников колоний захотели воспитывать коллективно

Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) предложили организовывать общие собрания сотрудников для коллективного обсуждения их работы. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам высокопоставленного сотрудника ФСИН, раньше подобные формы коллективного общения существовали и воспринимались нормально. В качестве примера он привел комсомольские собрания.

«Мы не говорим о том, что нужно вернуться к комсомольскому или партийному собранию, но общие собрания сотрудников учреждения, где бы поощряли лучших, разбирали какие-то хорошие случаи, разбирали плохие случаи, высказывали тем, кто позорит коллектив, чтоб они задумывались. Я считаю, это нормально», — заявил он.

По мнению сотрудника, таким образом в службе могут появиться «и офицерские собрания, и общие собрания, и те же женсоветы, и вообще любые формы воспитательной работы с сотрудниками». Проект приказа по воспитательной работе уже есть, добавил он.

Возможность организации воспитательной работы во ФСИН закреплена в Федеральном законе «О службе в уголовно-исполнительной системе РФ и о внесении изменений в Закон РФ "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"», который вступает в силу с 1 августа.