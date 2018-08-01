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Сотрудников ФСИН будут проверять на полиграфе
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Сотрудников ФСИН будут проверять на полиграфе 

Парламентская газета 53 минуты назад
Фото: AVITO.RU
Всем сотрудникам уголовно-исполнительной системы (УФСИН) прописали новые правила работы. Требования к работникам пропишут в дисциплинарном Уставе, а также определят условия ротации кадров, поощрения за хорошую работу и наказания за плохую. Кроме того, сказано, что в случае необходимости будущих сотрудников при приёме на работу будет можно проверять на полиграфе, а также на профессиональную пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия.
Соответствующий закон «О службе в уголовно-исполнительной системе РФ» вступает в силу 1 августа.
До сих пор сотрудники ФСИН руководствовались положением о службе в органах внутренних дел, утверждённым Верховным Советом РСФСР в 1992 году.
В новом законе сказано, что сотрудники будут обязаны поддерживать уровень своей квалификации, необходимый для надлежащего исполнения служебных обязанностей, а плановые аттестации будут проходить каждые четыре года, а не как сейчас — раз в пятилетку.
Важно, что вводится ротация для руководителей региональных управлений. После шести лет работы на одной должности они могут быть переведены в другой регион на равнозначную должность решением президента или директора ФСИН. Эта норма позволит искоренить коррупцию на местах.
Если же последует отказ без уважительной причины, то могут перевести на нижестоящую должность, а то и уволить.
Что касается курсантов вузов системы ФСИН, то если молодые люди откажутся после окончания обучения продолжить службу в системе исполнения наказаний, то будут платить неустойку. Были годы, когда на работу непосредственно в органах и учреждениях ФСИН приходили менее четверти выпускников профильных вузов. Сейчас таковых не менее 80%.
Сегодня штатная численность кадрового состава Федеральной службы исполнения наказаний, составляет 295 967 человек.
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