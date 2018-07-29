Гендиректора «Софрино» освободили от должностей в РПЦ

Гендиректор «Софрино» освобождён от всех должностей в организациях РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освободил генерального директора предприятия «Софрино» Евгения Пархаева от всех должностей, которые он занимал в организациях Русской православной церкви «Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 28 июля 2018 года генеральный директор ООО «Художественно-производственное предприятие „Софрино“ Русской Православной Церкви Евгений Алексеевич Пархаев освобождён от должностей, занимаемых в организациях Русской Православной Церкви», — говорится в сообщении пресс-службы патриарха. По данным РПЦ, «Софрино» занимается выпуском церковной утвари, икон и облачений, а также сувенирной продукции и богослужебных книг.