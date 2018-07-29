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Гендиректора «Софрино» освободили от должностей в РПЦ
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Гендиректор «Софрино» освобождён от всех должностей в организациях РПЦ 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освободил генерального директора предприятия «Софрино» Евгения Пархаева от всех должностей, которые он занимал в организациях Русской православной церкви.
«Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 28 июля 2018 года генеральный директор ООО «Художественно-производственное предприятие „Софрино“ Русской Православной Церкви Евгений Алексеевич Пархаев освобождён от должностей, занимаемых в организациях Русской Православной Церкви», — говорится в сообщении пресс-службы патриарха.
По данным РПЦ, «Софрино» занимается выпуском церковной утвари, икон и облачений, а также сувенирной продукции и богослужебных книг.
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