Ещё
Назван самый злостный алиментщик в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа сумма, которую задолжал самый злостный алиментщик России 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Russian Look
Самая крупная задолженность по алиментам в России — у 50-летнего москвича В., задолжавшего бывшей супруге и четырем детям более 118 миллионов рублей. Такие данный приводит RT со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.
Добровольно свои обязательства по алиментам должник-рекордсмен не выполняет, и судебному приставу-исполнителю пришлось применить к нему "весь комплекс мер принудительного исполнения" в рамках исполнительных производств. Ранее сообщалось, что у 20 тысяч жителей Татарстана задолженность по выплате алиментов превысила три миллиарда рублей.
Вести.Ru: последние новости
Крым и трасса М-4 встали в многокилометровых пробках Крымчанам, чьи паспорта не признали финны, выдадут мидовские документы На Крымском мосту начали укладку железной дороги
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военные рассказали свою версию инцидента с катером286
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»217
Кравчук рассказал о «циничной» лжи властей38
В Австралии провоцируют США на «Третью мировую войну»21
Штурм об Осине: «Не так нищ, как говорит»2
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
03:25
Военные рассказали свою версию инцидента с катером
Армия
02:03
На полигоне Алабино проходит«Танковый биатлон»
Армия
30:01
С кондачка не решается: БРИКС решила быть острожной
В мире
00:31
А был ли «Новичок»: в бундестаге не верят в «дело Скрипалей»
В мире Статьи
03:25
Путин отметил успехи ВМФ России
Войска Армия
03:49
Сдавайте валюту: зачем России понадобились офшоры
Экономика
В Петербурге начался главный военно-морской парад. LIVE
Армия
00:50
Путин с катера поприветствовал участников парада ВМФ
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение