В Германии Россию назвали «страной мечты» для мигрантов из бывшего СССР

Россия во многих отношениях не может сравниться с Европой, однако для выходцев из бывших республик СССР «путинская империя» остается «страной мечты», что делает Российскую Федерацию одним из самых привлекательных для мигрантов государств в мире, пишет Die Welt.

Автор статьи пишет, что для «привилегированных москвичей и петербуржцев» ситуация в стране может казаться «критической», но для большого количества «жителей самых бедных бывших центрально-азиатских республик Советского Союза Российская Федерация, однако, страна мечты», даже несмотря на «отсутствие политической свободы» и «экономическую нестабильность», передает RT текст статьи Die Welt.

Автор текста пообщался с молодым врачом из Киргизии и предпринимателем из Таджикистана, которые на удивление немецкого корреспондента отказались говорить о политике в России, а восхищались возможностями, которые открывает перед ними Москва в отличие от тех стран, откуда они приехали.

Автор подчеркивает, что Россия во многих отношениях «не может сравниться» с Европой, но миллионы людей из стран бывшего СССР считают «путинскую империю» страной «первого выбора».

Это обстоятельство, пишет Die Welt, делает Россию «одной из самых привлекательных для мигрантов стран в мире».

Отметим, что некоторое время назад в МВД России заявляли, несколько лет назад в стране были возможны «экстремистские проявления» с участием многих тысяч мигрантов, однако теперь это исключено.