Мужчина задолжал детям 118 млн рублей

Самый злостный алиментщик России задолжал детям 118 млн рублей

Федеральная служба судебных приставов выявила гражданина России с самой большой задолженностью по алиментам.

Согласно данным, которые ведомство предоставило RT, это 50-летний житель столицы «гражданин В.», который задолжал бывшей жене и четырём детям более 118 млн рублей.

Также сообщается, что москвич добровольно алиментные обязательства не выполняет.

«В рамках исполнительных производств судебным приставом-исполнителем к должнику применён весь комплекс мер принудительного исполнения», —добавили в ведомстве.