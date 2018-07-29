Мужчина задолжал детям 118 млн рублей

Федеральная служба судебных приставов выявила гражданина России с самой большой задолженностью по алиментам.
Согласно данным, которые ведомство предоставило RT, это 50-летний житель столицы «гражданин В.», который задолжал бывшей жене и четырём детям более 118 млн рублей.
Также сообщается, что москвич добровольно алиментные обязательства не выполняет.
«В рамках исполнительных производств судебным приставом-исполнителем к должнику применён весь комплекс мер принудительного исполнения», —добавили в ведомстве.
Ранее «Реальное время» сообщило, что у 20 тыс. жителей Татарстана задолженность по выплате алиментов превысила 3 млрд рублей.