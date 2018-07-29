Группа Gorillaz извинилась перед россиянами

Группа Gorillaz извинилась за сорванный концерт в Москве

To everyone at Park Live Festival: We are gutted at being stopped from playing by the storm.. it’s beyond our control.. your safety must always come first. — gorillaz (@gorillaz) 28 июля 2018 г. Британские музыканты из группы Gorillaz принесли извинения московским слушателям за проблемы, которые произошли на концерте в Парке Горького вечером 28 июля. Свой комментарий они разместили в официальном аккаунте в Twitter.

Посетители фестиваля, где выступали известные музыканты, не смогли увидеть их концерт полностью из-за сильного ливня и грозы. Группа ушла со сцены, не доиграв свою программу.

«Всем посетителям фестиваля Park Live. Мы очень огорчены, что пришлось прекратить играть из-за шторма, но поделать с ним ничего не могли. Ваша безопасность всегда на первом месте», — сообщили музыканты.