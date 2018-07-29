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Группа Gorillaz извинилась перед россиянами
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Группа Gorillaz извинилась за сорванный концерт в Москве 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Iris Edinger / Globallookpress
Британские музыканты из группы Gorillaz принесли извинения московским слушателям за проблемы, которые произошли на концерте в Парке Горького вечером 28 июля. Свой комментарий они разместили в официальном аккаунте в Twitter.
Посетители фестиваля, где выступали известные музыканты, не смогли увидеть их концерт полностью из-за сильного ливня и грозы. Группа ушла со сцены, не доиграв свою программу.
«Всем посетителям фестиваля Park Live. Мы очень огорчены, что пришлось прекратить играть из-за шторма, но поделать с ним ничего не могли. Ваша безопасность всегда на первом месте», — сообщили музыканты.
Ранее стало известно, что после самого жаркого дня за весь год на Москву обрушилась непогода. Город накрыл мощный ливень со шквалистым ветром, градом и грозой. Из-за буйства стихии МЧС РФ пришлось продлить экстренное предупреждение и еще раз напомнить о правилах безопасности при шторме.
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