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В храмах ДНР празднуют Крещение Руси
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В храмах ДНР празднуют Крещение Руси 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Сегодня весь православный мир отмечает 1030-летие Крещения Руси.
В храмах Донецкой Народной Республики празднуют Крещение Руси. В Богоявленском кафедральном соборе, главном храме истерзанной снарядами Горловки, совершили Божественную литургию.
«Выбор, который он (Князь Владимир-прим. ред.) сделал был от зла к добру, выбор от тьмы к свету. И эта евангельская истина, которая освятила все наши народы, она продолжает их освящать и те нравственные идеалы, которые стали в итоге святой Русью продолжают укреплять каждого человека, который живет на землях исторической Руси», — заявил архимандрит, настоятель Иверского храма Горловки Паисий.
Сегодня весь православный мир отмечает 1030-летие Крещения Руси, а это около 300 миллионов верующих на пяти континентах.
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