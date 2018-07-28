В храмах ДНР празднуют Крещение Руси

Сегодня весь православный мир отмечает 1030-летие Крещения Руси.

В храмах Донецкой Народной Республики празднуют Крещение Руси. В Богоявленском кафедральном соборе, главном храме истерзанной снарядами Горловки , совершили Божественную литургию.

«Выбор, который он (Князь Владимир-прим. ред.) сделал был от зла к добру, выбор от тьмы к свету. И эта евангельская истина, которая освятила все наши народы, она продолжает их освящать и те нравственные идеалы, которые стали в итоге святой Русью продолжают укреплять каждого человека, который живет на землях исторической Руси», — заявил архимандрит, настоятель Иверского храма Горловки Паисий.

Сегодня весь православный мир отмечает 1030-летие Крещения Руси, а это около 300 миллионов верующих на пяти континентах.