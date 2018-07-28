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В РПЦ Порошенко обвинили в искажении истории
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В РПЦ Порошенко обвинили в искажении истории 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ в эфире телеканала "Россия 24" прокомментировал празднование 1030-летия Крещения Руси в России и на Украине. Владыка уверен, что религиозное торжество такого масштаба объединяет народы России, Украины и Белоруссии.
"Никакие политические лидеры не вправе у нас отнять наше церковное единство", — заявил митрополит в программе "Церковь и мир".
Владыка подверг критике слова президента Украины Петра Порошенко о том, что князь Владимир крестил Украину, а не Россию. Митрополит Иларион напомнил, что 988 году украинского государства не существовало. В целом же, по словам митрополита, Русь — это историческая предшественница и России, и Украины, и Белоруссии.
Владыка считает, что Порошенко начал поддерживать раскол на Украине, исходя из политических целей. Автокефалия украинской церкви нужна ему как руководителю независимого государства. Митрополит Иларион уверен, что обращение Порошенко к Константинопольскому патриарху не будет иметь последствий. "Ни монахи канонические, православные не пойдут в эту новосозданную автокефалию, ни верующие этого не поддержат, и не поддерживают сейчас", — заключил митрополит.
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