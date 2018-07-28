Ещё
На Валааме открылся фестиваль «Просветитель»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Валааме открылся фестиваль «Просветитель» к столетию расстрела Романовых 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Трагической дате — 100-летию со дня расстрела царской семьи посвящён открывшийся на Валааме IV Международный Свято-Владимирский Валаамский фестиваль православного пения "Просветитель", сообщил на открытии праздника епископ Троицкий, игумен Спасо-Преображенского Валаамского Ставропигиального мужского монастыря Панкратий.
"Главной темой четвертого фестиваля "Просветитель" стал подвиг новомучеников и исповедников русской церкви, который имеет особое значение для сохранения православной веры в России и для ее духовного возрождения в наши дни", — отметил епископ Троицкий.
Он подчеркнул, что на фестивале "зрители услышат многогранную певческую программу несколько шире той, что звучит на концертах и записях — все это является частью церковной культуры, которая представляет самое дивное, что есть в нашей церковной жизни".
Он рассказал, что сегодня фестиваль "Просветитель" стал заметным событием в культурной и церковной жизни России, отметив, что подобных фестивалей в нашей стране совсем немного и очень важно, чтобы у православных коллективов была возможность приехать и показать людям своё искусство, имеющее большое значение для развития церковной и православной культуры.
Священнослужитель отметил ещё одну дату, важную для всех православных и теме которой также будут посвящены произведения на фестивале.
"В этом году православные отмечают праздник 1030-летия крещения Руси. Для меня празднование этого дня особенно дорого, потому что тридцать лет назад, когда мы праздновали тысячелетие Крещения Руси, я стал священником, — сказал журналистам епископ Троицкий, игумен Спасо-Преображенского Валаамского Ставропигиального мужского монастыря Панкратий.
На два дня, 28-29 июля, Певческое поле святого острова превратилось в главную просветительскую площадь, на которой выступит более десятка коллективов, среди них гости из Белоруссии, Черногории, Греции, Молдовы и Финляндии.
Новшеством "Просветителя" в этом году станет зрительское голосование, в результате которого будет выбран лучший исполнитель церковных произведений.
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер избитый пьяными гаишниками россиянин107
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам176
Лавров ответил на требование Армении202
В Госдуме обрадовали россиян172
Решена судьба визовых центров в России35
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США В мире
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение