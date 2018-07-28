Видео с пляшущим Бастрыкиным попало в Сеть

Видеозапись с участием главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, снятое во время празднования Дня следстственного работника, который ежегодно отмечается 25 июля, попало в Сеть.
Бастрыкин сегодня поздравил следователей с 305-летием (!) СК и станцевал с кубанскими казаками#freeDrymanov pic.twitter.com/dHhuGj1WBu— Солопов (@max_solopov) 27 июля 2018 г.
На кадрах ролика, предоставленного одним из присутствовавших, видно, как 64-летний Бастрыкин танцует около сцены под звуки народной музыки. Государственный служащий (на видео он одет в серый служебный пиджак) некоторое время пляшет в компании участницы выступающего на сцене ансамбля, а затем, совершив еще несколько танцевальных движений в одиночестве, садится на место.
Накануне, 27 июля, на сайте Следственного комитета появился пресс-релиз, в котором сообщается, что Александр Бастрыкин в этот день действительно провел торжественное собрание, приуроченное ко Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации.
В материале отмечается, что на мероприятии выступали артисты Кубанского казачьего хора.
Александр Бастрыкин возглавляет федеральное управление СК РФ с момента учреждения ведомства в 2011 году.
В конце мая в Сети активно обсуждалась оговорка руководителя Следственного комитета, перепутавшего запрещенный в России мессенджер Telegram с социальной сетью Instagram.