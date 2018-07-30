Синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе

Синоптики рассказали, какой будет погода в Кузбассе в ближайшие дни.

По сообщению пресс-службы Кемеровского Гидрометцентра, во вторник днем +16, +21°С, местами до +27°С. Ожидается северный ветер с переходами на северо-восточный с порывами до 14 м/с. По области ожидаются небольшие дожди, в Кемерове преимущественно без осадков. Ночью температура +6, +11°С. Ночью и утром возможны туманы.

В среду днем термометр покажет температуру в пределах +18, +23°С. Пройдет холодный атмосферный фронт, ветер сменит направление с северо-восточного на восточное, возможны порывы до 17 м/с. Возможны небольшие дожди и грозы. Ночью температура +6, +11°С.

В четверг также ожидаются небольшие дожди, днем температура +14, +19°С, по югу региона +25°С. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Ночью +9, +14°С.

В пятницу по территории региона пройдет теплый атмосферный фронт. Днем температура повысится до +22, +27°С. Ожидается юго-западный ветер с порывами до 15 м/с. Ночью +12, +17°С.

Предварительно, выходные ожидаются теплыми, но также возможны дожди.