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Синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе
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Синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Синоптики рассказали, какой будет погода в Кузбассе в ближайшие дни.
По сообщению пресс-службы Кемеровского Гидрометцентра, во вторник днем +16, +21°С, местами до +27°С. Ожидается северный ветер с переходами на северо-восточный с порывами до 14 м/с. По области ожидаются небольшие дожди, в Кемерове преимущественно без осадков. Ночью температура +6, +11°С. Ночью и утром возможны туманы.
В среду днем термометр покажет температуру в пределах +18, +23°С. Пройдет холодный атмосферный фронт, ветер сменит направление с северо-восточного на восточное, возможны порывы до 17 м/с. Возможны небольшие дожди и грозы. Ночью температура +6, +11°С.
В четверг также ожидаются небольшие дожди, днем температура +14, +19°С, по югу региона +25°С. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Ночью +9, +14°С.
В пятницу по территории региона пройдет теплый атмосферный фронт. Днем температура повысится до +22, +27°С. Ожидается юго-западный ветер с порывами до 15 м/с. Ночью +12, +17°С.
Предварительно, выходные ожидаются теплыми, но также возможны дожди.
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