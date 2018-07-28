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Путин присоединился к крестному ходу
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Путин присоединился к крестному ходу, который проходит в честь 1030-летия Крещения Руси 

ТАСС 2 часа назад
Президент РФ Владимир Путин присоединился к крестному ходу, который проходит в честь 1030-летия Крещения Руси.
Вместе с верующими глава государства прошел от Соборной площади Кремля до Боровицкой площади к памятнику князю Владимиру.
Крестным ходом шли также патриарх Московский и всея Руси Кирилл, патриарх Александрийский Феодор, полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, мэр Москвы Сергей Собянин.
Князь Владимир (около 960-1015) — князь новгородский (970-988) и киевский (978-1015), при котором произошло Крещение Руси, канонизирован как равноапостольный. Традиционно, согласно летописям, введение в Древней Руси христианства относят к 988 году. 28 июля уже несколько лет в разных странах, где есть православные общины, отмечается День Крещения Руси.
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