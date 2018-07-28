Путин присоединился к крестному ходу, который проходит в честь 1030-летия Крещения Руси

Президент РФ Владимир Путин присоединился к крестному ходу, который проходит в честь 1030-летия Крещения Руси.

Вместе с верующими глава государства прошел от Соборной площади Кремля до Боровицкой площади к памятнику князю Владимиру.

Сергей Собянин. Крестным ходом шли также патриарх Московский и всея Руси Кирилл, патриарх Александрийский Феодор, полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев , мэр Москвы

Князь Владимир (около 960-1015) — князь новгородский (970-988) и киевский (978-1015), при котором произошло Крещение Руси, канонизирован как равноапостольный. Традиционно, согласно летописям, введение в Древней Руси христианства относят к 988 году. 28 июля уже несколько лет в разных странах, где есть православные общины, отмечается День Крещения Руси.