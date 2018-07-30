Россиянам рассказали всю правду о лекарствах

В Росздравнадзоре рассказали всю правду о лекарствах

Производители многих иностранных лекарственных препаратов, продающихся в России , локализовались в нашей стране, открыли здесь производства. И работают на том же оборудовании, сырье и по тем же технологиям, что на аналогичных заводах за рубежом.

"Нам известно немало случаев, когда наоборот люди из-за рубежа приезжают в Россию за лекарствами, потому что здесь они дешевле и качество их не хуже", — сказал он.

Мифы о том, что "там лучше", чаще всего основываются на заблуждениях. Например, пациент рассказывал, что он поехал в отпуск за границу и купил там препарат от повышенного артериального давления, и он ему помог лучше, чем аналогичный в России. Но в реальности дело не в препарате, а в том, что человек был на отдыхе и не испытывал тех стрессов, которые переживает в повседневной жизни. Отсюда и более быстрая нормализация давления, продолжил Мурашко.

Подробнее интервью с руководителем Росздравнадзора Михаилом Мурашко читайте в ближайшем номере "Российской газеты".