Россиянам рассказали всю правду о лекарствах

Производители многих иностранных лекарственных препаратов, продающихся в России, локализовались в нашей стране, открыли здесь производства. И работают на том же оборудовании, сырье и по тем же технологиям, что на аналогичных заводах за рубежом.
Около 80 процентов лекарств, продающихся в России, выпускаются здесь же, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко.
"Нам известно немало случаев, когда наоборот люди из-за рубежа приезжают в Россию за лекарствами, потому что здесь они дешевле и качество их не хуже", — сказал он.
Мифы о том, что "там лучше", чаще всего основываются на заблуждениях. Например, пациент рассказывал, что он поехал в отпуск за границу и купил там препарат от повышенного артериального давления, и он ему помог лучше, чем аналогичный в России. Но в реальности дело не в препарате, а в том, что человек был на отдыхе и не испытывал тех стрессов, которые переживает в повседневной жизни. Отсюда и более быстрая нормализация давления, продолжил Мурашко.
Подробнее интервью с руководителем Росздравнадзора Михаилом Мурашко читайте в ближайшем номере "Российской газеты".