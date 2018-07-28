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Названа дата похорон Войновича
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Названа дата похорон писателя Владимира Войновича 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Литератор скончался от сердечного приступа на 86-м году жизни.
Писатель Владимир Войнович ушел из жизни в возрасте 85 лет в ночь на субботу, 28 июля. Причиной смерти стал сердечный приступ. Как сообщила жена писателя, прощание с Войновичем пройдет в понедельник, 30 июля.
«С датой и местом прощания пока еще не определились, но похороны будут, скорее всего, в понедельник», — цитирует ее ТАСС.
Войнович известен как автор романа о жизни и необычайных приключениях солдата Ивана Чонкина, антиутопией «Москва 2042». Так же именно он написал неофициальный гимн советских космонавтов «14 минут до старта» — его пели на орбите и цитировал на параде генсек Хрущев.
В 1980 году писатель был выслан из страны, как тогда говорилось, за «антисовесткую деятельность». Жил в ФРГ и США, а в 1990 году специальным указом президента СССР ему было возвращено советское гражданство.
Книги Войновича переведены на 30 языков.
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