Названа дата похорон Войновича

Названа дата похорон писателя Владимира Войновича

Литератор скончался от сердечного приступа на 86-м году жизни.

Писатель Владимир Войнович ушел из жизни в возрасте 85 лет в ночь на субботу, 28 июля. Причиной смерти стал сердечный приступ. Как сообщила жена писателя, прощание с Войновичем пройдет в понедельник, 30 июля.

«С датой и местом прощания пока еще не определились, но похороны будут, скорее всего, в понедельник», — цитирует ее ТАСС.

Войнович известен как автор романа о жизни и необычайных приключениях солдата Ивана Чонкина, антиутопией «Москва 2042». Так же именно он написал неофициальный гимн советских космонавтов «14 минут до старта» — его пели на орбите и цитировал на параде генсек Хрущев.

В 1980 году писатель был выслан из страны, как тогда говорилось, за «антисовесткую деятельность». Жил в ФРГ США , а в 1990 году специальным указом президента СССР ему было возвращено советское гражданство.

Книги Войновича переведены на 30 языков.