РПЦ выдвинула обвинение Константинополю

В РПЦ обвинили Константинополь в стремлении оторвать Украину от России

Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин в эфире НСН заявил, что «поправший нормы православной веры» патриарх Константинопольский хочет самолично править УПЦ.

Получение Украинской церковью Киевского патриархата автокефалии необходимо для утверждения независимости Украины . Такое объяснение дал в субботу, 28 июля, президент страны Петр Порошенко . Ранее делегация патриарха Константинопольского Варфоломея передала президенту Украины послание, в котором якобы поддержала автокефалию УПЦ.

Как пояснил в эфире НСН протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин, для Порошенко это послание ничего не изменило, а вот Константинополь подтвердил свои достаточно жесткие претензии на Украину.

«Порошенко давно просит автокефалию у Константинопольского патриархата. Позиция Константинополя по этому вопросу является весьма вязкой, формулировки очень общие, под ними можно понимать разные вещи и они могут подразумевать разные скорости решения этого вопроса. На самом деле, если внимательно читать эти формулировки, становится ясно одно: Константинопольский патриархат, а он тут участник более важный, чем Фанар, пытается говорить ясно и определенно, что считает Украину своей, а не нашей, территорией, считает, что вправе принимать по ней какие-то решения. Я удивлен, если не сказать, возмущен, позицией нашей церковной дипломатии, которая пытается делать вид, что все спокойно, все само собой рассосется и ветром унесет», — заявил собеседник агентства.

Священнослужитель уверен, что Константинополь, который много лет имеет очень сложные отношения с РПЦ, «пытается просто отнять у России Украину и начать там руководить». Что до автокефалии, то давать украинцам Варфоломей также не намерен. Он планирует многие годы, а может и десятилетия играть там некую роль модератора, роль временной церковной администрации, чтобы в итоге подчинить украинское православие себе.

«Сначала через диалог вокруг автокефалии, а потом через саму автокефалию, ориентированную только на него, потому что возглавит ее не Филарет Денисенко, который об этом мечтает, и не какие-то известные украинские националисты, а те люди, которые Фанаром будут присланы или выращены, и которые будут жестко на него ориентированы», — отметил Всеволод Чаплин.

По словам протоиерея РПЦ, Московскому патриархату сейчас нужно не «дипломатничать», а прямо сказать, что «Фанар пытается похитить у нас украинскую церковь, пытается объявить себя церковью-матерью там».

Чаплин напомнил, что Константинополь проделывал это уже несколько раз, в то время как в течение веков Церковью-матерью считалась вся Русская православная церковь, возникшая в Киеве и имевшая в Киеве центр, который после полного разрушения этого центра перенесла его сначала во Владимир , а потом в Москву