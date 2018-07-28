Загадочное существо сняли на видео

Загадочного крысочервя сняли на видео

Жительница британского города Саутгемптон сняла на видео странное существо, напоминающее толстого червя с крысиным хвостом. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Женщина утверждает, что необычное животное ползло вдоль ее стены, как червяк. Она не разглядела у него ни головы, ни ног. По ее оценке, длина существа составляла около 13 сантиметров.

Издание отмечает сходство существа с личинками мух-журчалок, по-русски называемых крысками, однако их длина не превышает трех сантиметров, то есть они в четыре раза меньше. Хвост крыски представляет собой дыхательную трубку.