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Загадочное существо сняли на видео
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Загадочного крысочервя сняли на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Жительница британского города Саутгемптон сняла на видео странное существо, напоминающее толстого червя с крысиным хвостом. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Женщина утверждает, что необычное животное ползло вдоль ее стены, как червяк. Она не разглядела у него ни головы, ни ног. По ее оценке, длина существа составляла около 13 сантиметров.
Издание отмечает сходство существа с личинками мух-журчалок, по-русски называемых крысками, однако их длина не превышает трех сантиметров, то есть они в четыре раза меньше. Хвост крыски представляет собой дыхательную трубку.
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