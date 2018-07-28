«Сидел бы дома, уже бы слег»: 95-летний ветеран рассказал о секрете счастья

Почетный житель города-героя Новороссийска Александр Москалец с нетерпением ждет парад в День Военно-морского флота с участием кораблей Новороссийской военно-морской базы. Прогуливаясь по набережной, он вспоминает, как в феврале 1943-го участвовал в десанте из Цемесской (Новороссийской) бухты на Малую землю. Несмотря на почтенный возраст, Москалец неизменно участвует в парадах и патриотических мероприятиях города и подшефной школы. Он говорит, что в свои 95 по-прежнему молод душой и влюблен в жизнь.

Повестка самому себе

Сан Саныч, как называют его в городе, родился в кубанской станице Неберджаевской, между Крымском и Новороссийском. Трудовой путь начал с выпаса скота, потом устроился на "более ответственную работу" — посыльным при сельсовете. В 1941 году он встретил свое совершеннолетие и одновременно повзрослел.

"Сначала я разнес повестки о призыве на фронт всем мужчинам Неберджаевки, затем — одноклассникам, но в скором времени, как мне исполнилось 18, вручил повестку и себе", — вспоминает Александр Александрович.

По распределению он был направлен в учебную часть в Раковке под Сталинградом, там понял, что из него будут делать десантника. После прохождения обучения оказался в Туапсе , где во время разведывательной вылазки попал в засаду, получил ранение, но смог прорваться к своим.

"Сложно передать это ощущение, когда понимаешь вдруг, что уже несколько минут находишься на мушке. Вроде только что ты шел в разведку, но охотник и жертва неожиданно меняются местами. В такие минуты чувствуешь жизнь во всей ее палитре", — говорит ветеран.

На Малой земле

Малая земля — небольшой участок суши на берегу Цемесской бухты, где советский десант в феврале 1943 года смог высадиться и организовать плацдарм, оборона которого длилась 225 дней, до полного освобождения города.

В легендарном десанте принимал участие и Москалец. "Нашей задачей было выявление огневых точек противника. По-простому говоря, мы передвигались по передовой и вызывали на себя огонь. Страшно было, да, но был боевой приказ, который требовалось выполнять", — рассказывает ветеран.

"Линия обороны проходила как раз здесь, в районе нынешнего проспекта Ленина, где сейчас установлен памятник матросу с гранатой. Это было в апреле 43-го. Мы укрепились в каком-то домике, откуда хорошо простреливались подступные пути. Фашистский танк углубился в позиции малоземельцев. Нашему снайперу удалось снять высунувшегося танкиста, но за это мы получили прямой наводкой из танка. Как тогда остались целы, не знаю — чудом", — признается он.

Белые скатерти на ветру

"Еще до освобождения Новороссийска нас перебросили под Крымскую, через которую проходила "Голубая линия" (цепь мощных немецких укреплений от Азовского моря до Новороссийска — ред.). Там очень много ребят погибло. Особенно на Сопке Героев, и комбат наш тоже там остался. А я опять живой. Подлечили, и в мае 44-го уже в составе стрелковой дивизии участвовал во взятии Севастополя", — вспоминает ветеран.

Потом дивизию перебросили в Брянск , откуда Москалец пешком шел до Литвы , брал Кенигсберг , где и встретил конец войны, охраняя побережье Балтики.

"Никогда не забуду этот день. Накануне мы сидели на берегу, смотрели на море и мечтали: вот бы война закончилась. Когда на следующий день объявили капитуляцию Германии, была непередаваемая радость у всех. Но в память больше всего врезались белые скатерти, которыми прямо на улице были накрыты длинные столы, и эти скатерти раскачивало на ветру. Такая у меня память об этом дне", — говорит он.

После войны Москалец вернулся в Новороссийск, куда из Неберджаевской переехала его семья, и устроился на судоремонтный завод, где проработал всю жизнь.

Когда история оживает

Сегодня на Малой земле в Новороссийске установлен известный мемориал — на фоне корабельного киля из бронзы высечены фигуры участников десанта, готовящиеся ринуться в атаку. Каждый новороссийский школьник знаком с историей высадки на Малую землю. Но эта история перестает быть просто текстом в учебнике, памятником и оживает, когда к ним на уроки мужества приходит человек, который в этом десанте принимал непосредственное участие.

"Я стараюсь обязательно встречаться с детьми, за мной даже закрепили конкретную школу, куда приглашают на все патриотические и праздничные мероприятия. Думаю, это полезно им, но также важно и для меня. Очень расстраивает то, что происходит сегодня на Украине. Неужели те, кто сейчас там у власти, напрочь забыли историю? Допустить подобного с нашим подрастающим поколением мы не имеем права", — рассуждает Москалец.

А в 2010 году, 67 лет спустя после событий, абсолютно неожиданно его нашла награда. Второй Орден Красной Звезды за действия на "Голубой линии" вручал лично президент Дмитрий Медведев в Кремле. "Первым награжден за освобождение Севастополя, но второй особенно ценен тем, что вручен лично верховным главнокомандующим", — объясняет ветеран.

С первого на пятый и обратно

На пенсию Сан Саныч, по его словам, попал случайно: как-то вызвали в собес и сообщили, что если пойти на заслуженный отдых, пенсия будет больше, чем зарплата. "Пришлось идти", — смеется ветеран.

Но без дела он никогда не сидит. Застать дома непросто, ведь практически каждый день ходит к себе на дачу поливать сад, и каждый раз — пешком с пятого этажа — на первый, с первого — на пятый.

"Если бы я сел дома, то уже, наверное, слег бы. Да и сад свой люблю, нравится им заниматься", — рассказывает он.

"Единственное, память немножко подводит. Раньше помнил все пять должностей Сталина, сейчас спроси — назову только три", — жалуется он в шутку. Кроме сада у Сан Саныча еще масса дел по линии совета ветеранов, успевать с которыми, сетует он, с каждым годом все сложнее.

"Жизнь тем интереснее, чем больше событий в нее помещается. Событий и хороших людей. Поэтому о годах я не думаю, а с удовольствием живу и стараюсь в свои 95 все равно принести пользу окружающим, думаю, это естественная потребность любого человека", — делится секретом счастья ветеран.