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Набравший 400 баллов на ЕГЭ готов пойти в науку
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Набравший 400 баллов на ЕГЭ Руслан Салимгареев готов пойти в науку 

ТАСС 40 минут назад
Фото: ТАСС
Чемпион ЕГЭ 2018 года Руслан Салимгареев, набравший по 100 баллов на каждом из четырех школьных выпускных госэкзаменов и 100 баллов на экзамене в МГУ им. Ломоносова, рассматривает карьеру в науке, об этом абитуриент рассказал в эфире радио "КП".
"Мне нравится учиться, значит, и наука мне отлично подойдет", — сказал он.
Выпускник рассказал, что на успешные результаты его мотивирует мечта, планы на ближайшую перспективу и осознание цели, к которой нужно стремиться.
Руслан Салимгареев учился в московской школе. На экзаменах он сдавал русский язык и профильную математику, химию и биологию. Выпускник подавал документы именно на факультет биоинженерии и биоинформатики, который был создан в МГУ в 2002 году. Он готовит высококвалифицированные кадры для научно-исследовательских институтов и университетов, медицинских институтов и учреждений, промышленности (особенно фармацевтических и биотехнических производств).
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