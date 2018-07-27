Набравший 400 баллов на ЕГЭ готов пойти в науку

Набравший 400 баллов на ЕГЭ Руслан Салимгареев готов пойти в науку

Чемпион ЕГЭ 2018 года Руслан Салимгареев , набравший по 100 баллов на каждом из четырех школьных выпускных госэкзаменов и 100 баллов на экзамене в МГУ им. Ломоносова, рассматривает карьеру в науке, об этом абитуриент рассказал в эфире радио "КП".

"Мне нравится учиться, значит, и наука мне отлично подойдет", — сказал он.

Выпускник рассказал, что на успешные результаты его мотивирует мечта, планы на ближайшую перспективу и осознание цели, к которой нужно стремиться.

Руслан Салимгареев учился в московской школе. На экзаменах он сдавал русский язык и профильную математику, химию и биологию. Выпускник подавал документы именно на факультет биоинженерии и биоинформатики, который был создан в МГУ в 2002 году. Он готовит высококвалифицированные кадры для научно-исследовательских институтов и университетов, медицинских институтов и учреждений, промышленности (особенно фармацевтических и биотехнических производств).