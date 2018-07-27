Ещё
Для неплательщиков ЖКХ придумали «пирамиду позора»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Для неплательщиков ЖКХ придумали «пирамиду позора» 

Рамблер 42 минуты назад
Фото: РКС-Самара
Самарские коммунальщики подвесили трехтонную «пирамиду позора» перед окнами должника, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Российские коммунальные системы».
Пирамида подвешена с помощью подъемного крана перед окном жильцов, задолжавших 13 тысяч рублей. Всего жильцы дома должны коммунальщикам 150 тысяч рублей.
Авторы задумки считают, что конструкция с надписью «здесь живет должник» подтолкнет на погашение и других должников в доме.
Ранее жильцов увещевали письмами, присылали исполнительные листы из судов, приглашали на заседание комитета по задолженности.
22 июля сообщалось о похищении «пирамиды позора» в Самаре, которая помогла вернуть более 1 млн рублей задолженностей по ЖКХ.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной
Шутка Путина на БРИКС и другие события дня18
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети457
Трудовые книжки попадут под запрет89
В Италии объяснили парадокс c признанием Крыма34
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение