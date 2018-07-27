Для неплательщиков ЖКХ придумали «пирамиду позора»

Самарские коммунальщики подвесили трехтонную «пирамиду позора» перед окнами должника, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Российские коммунальные системы».

Пирамида подвешена с помощью подъемного крана перед окном жильцов, задолжавших 13 тысяч рублей. Всего жильцы дома должны коммунальщикам 150 тысяч рублей.

Авторы задумки считают, что конструкция с надписью «здесь живет должник» подтолкнет на погашение и других должников в доме.

Ранее жильцов увещевали письмами, присылали исполнительные листы из судов, приглашали на заседание комитета по задолженности.