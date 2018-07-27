Минтруд призвал интегрировать пожилых людей в общество

Максим Топилин. Пожилые люди должны быть интегрированы в общество, заявил министр труда и социальной защиты РФ

Как сообщили в пресс-службе Минтруда, Топилин находится с рабочей поездкой в Псковской области , где он провел совещание по внедрению на территории этого региона системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, включающей предоставление социальных и медицинских услуг, а также развитие патронажной медицинской службы на дому. Псковская область является одним из пилотных регионов, в которых отрабатываются соответствующие технологии.

В ходе совещания глава Минтруда отметил необходимость выполнения задачи повышения продолжительности жизни в стране.

"Мы должны выйти в 2030 году на продолжительность жизни 80 лет. То есть мы должны фактически в течение 12 лет, даже чуть меньше, осуществить достаточно серьезный прорыв", — цитируют слова министра в пресс-службе Минтруда.

Топилин заявил, что на росте продолжительности жизни сказывается финансирование социальных программ.

"Если мы посмотрим на ту динамику продолжительности жизни, которая в стране складывалась последние десять лет, после того, как начали реализовывать различные проекты в сфере демографии, здравоохранения и других сферах, продолжительность жизни очень сильно выросла, за последние 10-12 лет она выросла практически на восемь лет", — сказал он.

При этом глава Минтруда подчеркнул, что Россия имеет серьезные резервы по дальнейшему увеличению продолжительности жизни и качеству жизни пожилых граждан.

Топилин отметил, что с ростом численности граждан старшего возраста необходима перестройка многих социальных институтов.

"Это касается не столько технологий, связанных с социальной защитой, это касается всего устройства нашего общества — и городской среды, и системы здравоохранения, и взаимоотношений между поколениями — пожилыми людьми и молодыми людьми. Это должна быть совершенно другая модель поведения", — заявил он.

Министр также отметил, что пожилые люди должны быть "гораздо более серьезным образом, гораздо более комфортно интегрированы в общество".