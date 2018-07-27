«Дороже Турции»: журналистка раскритиковала отдых в Крыму

Журналистка « Комсомольской правды » Ульяна Скойбеда побывала на отдыхе в городе Саки в Крыму , пожаловалась на дороговизну и необустроенность, но похвалила дороги и красоту.

По словам Скойбеды, рядом с трассой на Крымский мост не нашлось туалета, и «за много километров» ей не удалось найти ни единого съезда или кармана.

Журналистка добавила, что за номер (на четверых) с трёхразовым питанием в трехзвездочном отеле на первой линии Крыма попросили 70 тысяч рублей, а в Турции «все то же самое, только олл-инклюзив», стоит от 66 тысяч рублей с учетом перелета.

Номер в отеле курорта Саки оказался «размером с санузел номера в Египте », с Сакского озера «припахивает унитазом», а порции в местной столовой выдавали «мизерные (взрослому мужчине — один голубец)».

По словам Скойбеды, "Саки уродливы", строения нуждаются в реставрации, при выходе из отеля из земли "торчат ржавые трубы", встречаются открытые канализационные люки, в которые могут провалиться дети.

"Я, может быть, чего-то не понимаю, но, по-моему, так выглядит помойка. А курорт, которому дают допуск санитарные службы, выглядит по-другому", — резюмирует журналистка.

Журналитска отмечает, что была в Крыму четыре года назад, но сейчас не заметила никаких изменений, за исключением строительства дорог.

При этом, по мнению Скойбеды, «в плане достопримечательностей Крым неисчерпаем». Ей удалось увидеть в Крыму секвойю со стволом девяти метров в обхвате, гигантские цветы магнолий, потрогать новорожденных львят в парке «Тайган», а также попробовать черноморских устриц, инжир с дерева и рапанов. Также журналистка отметила, что новый аэропорт в Симферополе и Крымский мост «поражают».