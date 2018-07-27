Ещё
«Ласточку» запустят между Псковом и Петербургом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скоростной поезд «Ласточка» между Псковом и Петербургом начнет курсировать с 4 августа 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
ОАО "РЖД" запускает скоростной поезд "Ласточка" на маршруте Санкт-Петербург — Псков. Первый рейс запланирован на 4 августа, пассажирам будут доступны три класса обслуживания, сообщила в пятницу пресс— служба компании.
"С 4 августа 2018 года ОАО "РЖД" запускает скоростные поезда "Ласточка" на маршруте между Санкт-Петербургом и Псковом. "Ласточки" №809/810 в комплектации "Премиум" будут курсировать пятивагонными составами ежедневно, начиная с 4 августа из Санкт-Петербурга и с 5 августа — из Пскова", — отмечается в сообщении ОАО "РЖД".
Из Санкт-Петербурга "Ласточка" №809 будет отправляться с Балтийского вокзала в 06:55 по московскому времени, прибывая в Псков — в 10:25 того же дня. "Из Пскова поезд "Ласточка" №810 будет отправляться в 06:00 и прибывая в тот же день на Балтийский вокзал Санкт-Петербурга в 09:30. В пути предусмотрены остановки на станциях Гатчина-Варшавская, Луга и Струги Красные. Время следования поезда — 3 часа 30 минут", — уточнили в компании.
В поезде пассажирам будут доступны три класса обслуживания: бизнес-класс, эконом-класс и базовый туристический класс.
"Особое внимание будет уделено пассажирам с ограниченными возможностями — предусмотрены два подъемника для инвалидных колясок, позволяющих осуществлять посадку и высадку маломобильных групп пассажиров, в том числе и с низких платформ. В вагоне №1 имеются места с креплением для размещения инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника", — пояснили в ОАО "РЖД".
Представители компании также отметили, что до конца августа билеты для пассажиров, следующих по маршруту Санкт-Петербург — Псков и в обратном направлении, будут продаваться по специальным фиксированным тарифам: базовый класс — 360 рублей, эконом-класс — 432 рублей, бизнес — 1483 рублей.
"С сентября формирование конечной стоимости проезда для пассажиров в поездах "Ласточка" на маршруте Санкт-Петербург — Псков будет осуществляться в рамках динамического ценообразования", — говорится в сообщении компании.

История вопроса

Как сообщалось ранее, администрация Псковской области и ОАО "РЖД" договорились о запуске скоростного поезда "Ласточка" между Санкт-Петербургом и Псковом. Для обеспечения его работы совместно с ОАО "РЖД" была разработана и согласована специальная схема. Предполагается, что "Ласточка" будет двигаться от Санкт— Петербурга до Луги по электрифицированному участку с контактным проводом. Далее состав присоединят к специальному тепловозу, с помощью которого "Ласточка" будет доходить до города Пскова.
Власти региона ожидают, что запуск "Ласточки" позволит сократить время в пути между Псковом и Петербургом почти в полтора раза. Сейчас поезд до Санкт-Петербурга идет 4 часа 18 минут, тогда как "Ласточка" будет преодолевать это расстояние за 3 часа 15 минут.
ТАСС: последние новости
Более 600 тыс. автомобилей прибыли в Крым по новому мосту с момента его открытия Визовые центры в России могут закрыться из-за введения аккредитации Умер режиссер-документалист Игорь Беляев
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети142
Трамп дал ответ на приглашение Путина61
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта193
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной685
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий747
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение