«Ласточку» запустят между Псковом и Петербургом

Скоростной поезд «Ласточка» между Псковом и Петербургом начнет курсировать с 4 августа

ОАО "РЖД" запускает скоростной поезд "Ласточка" на маршруте Санкт-Петербург Псков . Первый рейс запланирован на 4 августа, пассажирам будут доступны три класса обслуживания, сообщила в пятницу пресс— служба компании.

"С 4 августа 2018 года ОАО "РЖД" запускает скоростные поезда "Ласточка" на маршруте между Санкт-Петербургом и Псковом. "Ласточки" №809/810 в комплектации "Премиум" будут курсировать пятивагонными составами ежедневно, начиная с 4 августа из Санкт-Петербурга и с 5 августа — из Пскова", — отмечается в сообщении ОАО "РЖД".

Из Санкт-Петербурга "Ласточка" №809 будет отправляться с Балтийского вокзала в 06:55 по московскому времени, прибывая в Псков — в 10:25 того же дня. "Из Пскова поезд "Ласточка" №810 будет отправляться в 06:00 и прибывая в тот же день на Балтийский вокзал Санкт-Петербурга в 09:30. В пути предусмотрены остановки на станциях Гатчина-Варшавская, Луга и Струги Красные. Время следования поезда — 3 часа 30 минут", — уточнили в компании.

В поезде пассажирам будут доступны три класса обслуживания: бизнес-класс, эконом-класс и базовый туристический класс.

"Особое внимание будет уделено пассажирам с ограниченными возможностями — предусмотрены два подъемника для инвалидных колясок, позволяющих осуществлять посадку и высадку маломобильных групп пассажиров, в том числе и с низких платформ. В вагоне №1 имеются места с креплением для размещения инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника", — пояснили в ОАО "РЖД".

Представители компании также отметили, что до конца августа билеты для пассажиров, следующих по маршруту Санкт-Петербург — Псков и в обратном направлении, будут продаваться по специальным фиксированным тарифам: базовый класс — 360 рублей, эконом-класс — 432 рублей, бизнес — 1483 рублей.

"С сентября формирование конечной стоимости проезда для пассажиров в поездах "Ласточка" на маршруте Санкт-Петербург — Псков будет осуществляться в рамках динамического ценообразования", — говорится в сообщении компании.

История вопроса

Как сообщалось ранее, администрация Псковской области и ОАО "РЖД" договорились о запуске скоростного поезда "Ласточка" между Санкт-Петербургом и Псковом. Для обеспечения его работы совместно с ОАО "РЖД" была разработана и согласована специальная схема. Предполагается, что "Ласточка" будет двигаться от Санкт— Петербурга до Луги по электрифицированному участку с контактным проводом. Далее состав присоединят к специальному тепловозу, с помощью которого "Ласточка" будет доходить до города Пскова.

Власти региона ожидают, что запуск "Ласточки" позволит сократить время в пути между Псковом и Петербургом почти в полтора раза. Сейчас поезд до Санкт-Петербурга идет 4 часа 18 минут, тогда как "Ласточка" будет преодолевать это расстояние за 3 часа 15 минут.