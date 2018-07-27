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WWF утверждает, что повернуть процесс деградации планеты вспять — в наших силах
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WWF утверждает, что повернуть процесс деградации планеты вспять — в наших силах 

Партнерский материал 4 часа назад
Фото: Владимир Потанский / WWF России
Ровно через неделю наступит День экологического долга: 1 августа человечество израсходует все ресурсы, которые наша планета способна воспроизвести за год. Однако специалисты утверждают, что существует целый ряд способов жить «по средствам», не опустошая планету, и при этом не отказываясь от привычного комфорта.
Сохранить комфортный уровень жизни в рамках возможностей нашей планеты — можно. Специалисты предлагают решения проблемы истощения природных ресурсов, способные отбросить ежегодное наступление дня экологического долга на недели или даже месяцы назад. Огромный потенциал сокращения экологического следа населения планеты находится в следующих областях:
Города. Ожидается, что уже в ближайшие 30 лет 80% всего населения планеты будет проживать в городах. Поэтому городское планирование и стратегии развития городов станут основными инструментами для достижения баланса между биоёмкостью планеты и потребностями человечества. Так, например, если горожане по всему миру станут в два раза реже пользоваться личным автомобилем, а из этих «сэкономленных» километров 1/3 проедут на общественном транспорте, а 2/3 проедут на велосипеде или пройдут пешком, мы сможем сдвинуть День Экодолга на 12 дней назад.
Еда. Именно в том, как мы подойдем к вопросу обеспечения этой самой базовой потребности, содержится огромный потенциал уменьшения нашего экологического следа и той нагрузки, которую мы оказываем на экосистемы планеты. Так, например, около 30% всех произведенных продуктов питания просто выбрасывается. Если бы мы могли сократить количество выбрасываемой еды в два раза, это позволило бы отодвинуть День Экодолга на 11 дней назад. А еще мы смогли бы накормить всех голодающих и хронически недоедающих людей на планете.
Энергия. Снижение углеродного следа экономики — один из самых эффективных способов по борьбе с изменением климата. Так называемая «декарбонизация» — ключ к достижению баланса между экологическим следом человечества и возобновляемыми природными ресурсами планеты. Уменьшение углеродной составляющей экологического следа на 50% могло бы отодвинуть День Экодолга на целых 93 дня.
Всемирный фонд дикой природы призывает россиян присоединиться к кампании День экодолга — 2018
Всемирный фонд дикой природы призывает россиян присоединиться к кампании День экодолга — 2018, принять участие в экологическом марафоне «Вернем день планете» и узнать, как уменьшить свой экологический след и отодвинуть наступление Дня Экодолга хотя бы на один день. В рамках марафона WWF расскажет, как правильно составлять список продуктов питания и совершать покупки, как сократить пищевые отходы и потребление электроэнергии, как выбирать экологически ответственную рыбу и бумажную продукцию.
«Снизить антропогенную нагрузку на планету и сдвинуть дату Экологического долга — в наших силах, — говорит Павел Боев, главный координатор программы WWF «Зеленая экономика». — Две трети экологического следа россиян — это потребление домохозяйств, обычных людей, нас с вами. Поэтому от решений, которые мы принимаем каждый день — пойти пешком или поехать на метро, купить одноразовый пакет или пойти в магазин со своей сумкой, съесть местные сезонные продукты или привезенные издалека — всё это может повлиять на наш экослед. Именно мы с вами, обычные люди, держим в руках ключ к благополучию и здоровью нашей планеты».
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