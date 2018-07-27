Патриарх Кирилл рассказал о «руке Бога» в истории России

Крещение Руси стало поворотным моментом для русской цивилизации, благодаря этому событию наша страна прошла такие серьезные испытания и долгий исторический путь. Об этом сказал в пятницу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с Патриархом Александрийским и всея Африки Феодором, который прибыл в Москву на празднование 1030-летия Крещения Руси.

28 июля предстоятель Русской церкви вместе с представителями 10 Поместных Православных церквей, в частности, патриархом Аликсандрийским, возглавит литургию на Соборной площади Кремля в честь дня памяти князя Владимира , который отмечается в России на церковно— государственном уровне как день Крещения Руси.

"Мы прожили непростые 1030 лет. Было почти трехвековое иго, были междоусобные войны, социальные и политические потрясения, страшные войны, которые названы мировыми, была революция и даже не одна. Но если сегодня, в XXI веке мы празднуем 1030-летие Крещения Руси, это значит, что действительно Бог присутствует в нашей истории, рука Божия видна здесь. Потому что иначе мы должны бы быть совсем другим народом и другой страной, которая, неизвестно, насчитывала бы столько лет существования или нет", — сказал патриарх.

"У нашего народа празднование 1030-летия Крещения Руси связано с особыми духовными переживаниями. Крещение князя Владимира действительно изменило ход славянской цивилизации, и последствия принятия православия имели решающее значение для формирования нашего национального самосознания и культуры", — отметил он.

"Православие было так близко к сердцу воспринято нашим народам еще и потому, что князь Владимир сам представлял пример того, как изменилась его личность под влиянием евангельской проповеди", — добавил предстоятель РПЦ, напомнив, что до крещения князь был известен как жестокий правитель, "у которого не было никаких сдерживающих факторов".

"Существуют разные объяснения, почему Владимир принял христианство. Наверное, как у политика у него были и политические соображения. Но никакие политические соображения не могли так изменить его личность. Именно потому так народ воспринял проповедь православие как то, что меняет человека к лучшему", — заключил патриарх Кирилл.