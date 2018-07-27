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Умер Виталий Шенталинский
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Умер журналист Виталий Шенталинский 

RT на русском 1 час назад
Фото: psmb.ru
Журналист, писатель и общественный деятель Виталий Шенталинский скончался в возрасте 78 лет. Об этом заявили в обществе «Мемориал».
«Умер Виталий Шенталинский. Поэт, писатель, журналист, общественный деятель и друг «Мемориала» с самого начала, на протяжении почти 30 лет», — отмечается в сообщении.
Шенталинский работал редактором радио и телевидения, специальным корреспондентом журнала «Вокруг света», вёл рубрику «Хранить вечно» в журнале «Огонёк».
В годы перестройки он организовал и возглавил Комиссию по творческому наследию репрессированных писателей России.
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