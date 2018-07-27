Россиян будут крупно штрафовать за рыбалку

Россиян будут штрафовать за рыбалку

По словам Петра Савчука, уже в будущем году в силу вступят нормативы, которые ограничат разрешенный вес «бесплатно» выловленной рыбы, который будет отличаться в зависимости от региона.

Чиновник отметил, что размер штрафа за нарушение новой нормы также будет отличаться в разных частях страны, составив от двух до 300 тысяч рублей. По его словам, нынешние «небольшие» штрафы россияне платят «с удовольствием», никак не «реагируя» при этом на сами нарушения.