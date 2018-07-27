Россиян будут крупно штрафовать за рыбалку

Разрешенный суточный улов рядовых российских рыбаков ограничат, сообщил «Аргументам и фактам» замглавы Федерального агентства по рыболовству.
По словам Петра Савчука, уже в будущем году в силу вступят нормативы, которые ограничат разрешенный вес «бесплатно» выловленной рыбы, который будет отличаться в зависимости от региона.
Чиновник отметил, что размер штрафа за нарушение новой нормы также будет отличаться в разных частях страны, составив от двух до 300 тысяч рублей. По его словам, нынешние «небольшие» штрафы россияне платят «с удовольствием», никак не «реагируя» при этом на сами нарушения.
«Поэтому было принято решение ввести новые нормы», — подчеркнул он.