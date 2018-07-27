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У российских судей появятся свои санатории
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У российских судей появятся свои санатории 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: ПГ/ИГОРЬ САМОХВАЛОВ
В Кисловодске, Геленджике, Сочи, Ессентуках, Пятигорске, а также Московской и Ленинградской областях могут быть созданы специальные санатории для судей. Их устройством займётся Судебный департамент при Верховном суде РФ.
Соответствующий закон 27 июля рекомендовал поддержать Совфеду Комитет палаты по конституционному законодательству и государственному строительству.
Автором инициативы выступил Верховный суд РФ. Об этом сообщила коллегам заместитель председателя комитета Елена Мизулина. Она напомнила, что пока судебная система является единственной ветвью государственной власти, не обладающей собственной санаторно-курортной базой.
«Принятие поправок не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета, так как средства, выделяемые в настоящее время на приобретение санаторно-курортных путёвок у сторонних организаций, будут перенаправлены на санаторно-курортное лечение в созданных санаторно-курортных учреждениях», — говорится в пояснительной записке к закону.
Присутствующий на заседании комитета секретарь Пленума Верховного Суда РФ Виктор Момотов отметил, что этот документ даст возможность реализовать те гарантии, которые есть в законодательстве. «Это позволит в полной мере и более эффективно заниматься санаторно-курортным лечением судей», — добавил Момотов.
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