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В Крыму рассказали о крахе Макаревича
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Жители Крыма призвали Макаревича не относиться к ним как к товару 

РИА Новости 1 час назад
Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича перестать воспринимать крымчан как товар.
Ранее Макаревич в эфире "Эха Москвы" заявил, что России в 2014 году следовало купить Крым, чтобы не портить отношения с Киевом.
>> Макаревича предложили продать
"Я был свидетелем начала его карьеры. Очевидно, в те времена он даже не мог себе представить, что попробует говорить о Крыме и крымчанах как о чем-то неодушевленном, как о каком-то товаре. Для творческого человека это крах, это полностью показывает его коммерческое отношение к жизни", — сказал РИА Новости Иоффе.
"Крым и крымчане не продаются. Это главное, что нужно понять", — добавил он.
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Комментарии92  Ещё 12 источников 
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