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Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
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Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах 

Рамблер 1 час назад

В регионах отремонтируют половину дорог

Половина дорог в регионах России должны быть доведены до нормативного состояния к 2024 году. По данным «Известий», об этом в письме губернаторам написал замглавы Министерства транспорта Николай Асаул. По его словам, 50,9% дорог в субъектах страны должны не иметь выбоин, просадок и проломов, а их разметка, как и установленные на них знаки и светофоры, должны быть хорошо видны.

Россияне поверили в инопланетян

Инопланетяне существуют, уверены 45% россиян, а власти это скрывают, убеждены 18%. Об этом, как сообщает РИА Новости, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Оставшиеся граждане считают, что либо пришельцев не существует или они скрываются сами (42%), либо затруднились ответить на вопрос.

Русские мосты продолжат бить рекорды

Восемь из 10-и самых длинных мостов России были построены в XXI веке, сообщает «Взгляд». Издание отмечает, что это превратило эту отрасль российской экономики в одну из самых инновационно емких, а в пример приводит мост через Волгу в Ульяновске, который стоит на впервые использованных буронабивных сваях, а также еще один волжский мост, в Волгограде, стоящий на уникальных опорах с разделением вертикальной и горизонтальной нагрузки.
«Супермосты обеспечат экономике России регулярные рекорды», — подытожил автор статьи.

Россиян пропишут на дачах

В России могут облегчить регистрацию на дачах. По информации «Известий», с такой идеей выступило Министерство строительства. Она подразумевает упрощенный перевод домов из садовых в жилые, что позволит регистрироваться в них на временное или постоянное жительство. В Минстрое отмечают, что законодательство должно быть обновлено, так как за минувшие 25 лет характер использования земли в садоводческих объединениях сильно изменился.

Россиянам присудили долг в 4 триллиона

Суды приняли решения о взыскании с россиян долгов на 4,4 триллиона рублей. По словам собеседника «Известий» в Федеральной службе судебных приставов, по сравнению с первым кварталом 2018 года во втором россияне задолжали на 400 миллиардов больше. Чаще всего в судах возвращения долгов граждан добивались банки (40%).
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