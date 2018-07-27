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Шахрин одобрил участие Минобороны в «Нашествии»
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Шахрин одобрил участие Минобороны в «Нашествии» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Лидер рок-группы "Чайф" Владимир Шахрин не поддержал музыкантов, отказавшихся от участия в фестивале "Нашествие" из-за тематических зон Минобороны.
В эфире радиостанции "Эхо Москвы" Шахрин предположил, что для нескольких групп причиной отказа могло быть украинское происхождение музыкантов. "Они просто поняли, что их порвут дома", — сказал он.
По мнению Шахрина, выставка министерства на мероприятию, смутившая многие коллективы, уместна. Он утверждает, что не заинтересованные посетители "Нашествия" даже не увидят военную технику, поскольку танки стоят в отдельной зоне.
Всего от участия в "Нашествии" отказались пять групп, а также певица Лиза Монеточка. Ранее эту ситуацию прокомментировал Нейромонах Феофан.
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