Шахрин одобрил участие Минобороны в «Нашествии»

Лидер рок-группы "Чайф" Владимир Шахрин не поддержал музыкантов, отказавшихся от участия в фестивале "Нашествие" из-за тематических зон Минобороны

В эфире радиостанции "Эхо Москвы" Шахрин предположил, что для нескольких групп причиной отказа могло быть украинское происхождение музыкантов. "Они просто поняли, что их порвут дома", — сказал он.

По мнению Шахрина, выставка министерства на мероприятию, смутившая многие коллективы, уместна. Он утверждает, что не заинтересованные посетители "Нашествия" даже не увидят военную технику, поскольку танки стоят в отдельной зоне.

Всего от участия в "Нашествии" отказались пять групп, а также певица Лиза Монеточка. Ранее эту ситуацию прокомментировал Нейромонах Феофан.