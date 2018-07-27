Поклонской посоветовали «не хохлить»

Поклонская потому так выпендривается и в случае"Матильды"и сейчас с повышением пенсий, что не врубилась, -она не в Раде сидит, а в ГосДуме, это РФ а не анархистская Украина. Тут всё строже, попала в депутаты, -сиди тихо. Пенсы ей до лампочки и Николай Два поза, чтоб заметили, не хохли, а?— Эдуард Лимонов (@edvlimonov) 26 июля 2018 г.