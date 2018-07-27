Ещё
Поклонской посоветовали «не хохлить»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лимонов посоветовал Поклонской «не хохлить» 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Публицист Эдуард Лимонов предложил депутату Госдумы от «Единой России» Наталье Поклонской «не хохлить».
Публицист выразил мнение, что «Поклонская потому так выпендривается и в случае „Матильды“ и сейчас с повышением пенсий, что не врубилась, — она не в Раде сидит, а в Госдуме». «Это Россия а не анархистская Украина. Тут все строже, попала в депутаты, — сиди тихо», — написал Лимонов в своем Twitter.
Он также выразил мнение, что «Пенсы (пенсии — прим. ВЗГЛЯД) ей до лампочки и Николай Два — поза, чтоб заметили».
«Не хохли, а?», — завершил Лимонов свой твит, обращаясь, предположительно, к Поклонской.
Напомним, фракция «Единая Россия» решила консолидированно поддержать проект кабмина о пенсионных изменениях, однако во время голосования в первом чтении Поклонская оказалась единственным депутатом фракции, выступившим против законопроекта.
Ранее Поклонская решила бороться с карикатурой на себя и Николая II, а также обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой запретить фильм Алексея Учителя «Матильда» после того, как о картине высказался патриарх Кирилл.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Умер режиссер Игорь Беляев Поезда по Крымскому мосту пойдут «почти бесшумно» В Крыму ответили на жалобы телеведущей Шараповой на пробки
Комментарии34
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России взлетят цены на ЖКХ229
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Массовая драка депутатов попала на видео94
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя8
Кончаловский отказался от детей6
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Общество
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
01:33
Самые громкие разоблачения WikiLeaks
Политика
00:40
Названа возможная причина пожаров в Греции
В мире Пожары
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение