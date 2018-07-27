Поклонской посоветовали «не хохлить»

Публицист Эдуард Лимонов предложил депутату Госдумы от «Единой России» Наталье Поклонской «не хохлить».
Публицист выразил мнение, что «Поклонская потому так выпендривается и в случае „Матильды“ и сейчас с повышением пенсий, что не врубилась, — она не в Раде сидит, а в Госдуме». «Это Россия а не анархистская Украина. Тут все строже, попала в депутаты, — сиди тихо», — написал Лимонов в своем Twitter.
Он также выразил мнение, что «Пенсы (пенсии — прим. ВЗГЛЯД) ей до лампочки и Николай Два — поза, чтоб заметили».
Поклонская потому так выпендривается и в случае"Матильды"и сейчас с повышением пенсий, что не врубилась, -она не в Раде сидит, а в ГосДуме, это РФ а не анархистская Украина. Тут всё строже, попала в депутаты, -сиди тихо. Пенсы ей до лампочки и Николай Два поза, чтоб заметили, не хохли, а?— Эдуард Лимонов (@edvlimonov) 26 июля 2018 г.
«Не хохли, а?», — завершил Лимонов свой твит, обращаясь, предположительно, к Поклонской.
Напомним, фракция «Единая Россия» решила консолидированно поддержать проект кабмина о пенсионных изменениях, однако во время голосования в первом чтении Поклонская оказалась единственным депутатом фракции, выступившим против законопроекта.
Ранее Поклонская решила бороться с карикатурой на себя и Николая II, а также обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой запретить фильм Алексея Учителя «Матильда» после того, как о картине высказался патриарх Кирилл.