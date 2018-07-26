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Умер Игорь Беляев
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Умер режиссер-документалист Игорь Беляев 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: ТАСС
Лауреат Государственной премии СССР, советский и российский режиссер-документалист и сценарист Игорь Беляев скончался на 87-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в четверг в дирекции Союза кинематографистов РФ.
"Игорь Беляев скончался, — сказал собеседник агентства. — Прощание состоится 28 июля в Доме кино в 11:00 мск".
Место похорон пока неизвестно.
Игорь Беляев родился 17 апреля 1932 года. Он окончил юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова и режиссерские курсы Театрального училища имени Щукина.
Беляев — автор более ста фильмов, он входил в академию Российского телевидения "ТЭФИ", киноакадемию "Ника", Евразийскую Академию телевидения и радио, писал книги. Беляев получил Государственную премию СССР за документальный телевизионный фильм "Егор Иванович" (1983) и фильмы из телецикла "Деревенские повести" (1981).
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