Умер Игорь Беляев

Умер режиссер-документалист Игорь Беляев

Лауреат Государственной премии СССР, советский и российский режиссер-документалист и сценарист Игорь Беляев скончался на 87-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в четверг в дирекции Союза кинематографистов РФ.

"Игорь Беляев скончался, — сказал собеседник агентства. — Прощание состоится 28 июля в Доме кино в 11:00 мск".

Место похорон пока неизвестно.

Игорь Беляев родился 17 апреля 1932 года. Он окончил юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова и режиссерские курсы Театрального училища имени Щукина.

Беляев — автор более ста фильмов, он входил в академию Российского телевидения "ТЭФИ", киноакадемию "Ника", Евразийскую Академию телевидения и радио, писал книги. Беляев получил Государственную премию СССР за документальный телевизионный фильм "Егор Иванович" (1983) и фильмы из телецикла "Деревенские повести" (1981).